Власть 14 декабря 2022, 18:46 Семейные пары, прожившие вместе более 50 лет, получили премии в Лабытнанги

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Правительство Лабытнанги выплачивает премии супружескими парам, которые прожили вместе не менее 50 лет. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Материальную поддержку получили уже 665 семей. Ее сумма равна количеству совместно прожитых лет: 50, 55, 60, 65 или 70 тысяч рублей.

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Заявление на премию можно подать в течение полугода после юбилея при помощи «Госуслуг» или в МФЦ.

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