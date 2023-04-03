Власть 03 апреля 2023, 16:01 Семье погибшего военкора Владлена Татарского выплатят миллион рублей Губернатор Санкт-Петербурга Беглов анонсировал выплаты пострадавшим при взрыве в кафе Владлен Татарский / «ВКонтакте»

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Власти Санкт-Петербурга окажут помощь семьям погибшего и пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной, написал в своем Telegram-канале губернатор города Александр Беглов. По его словам, сумма выплат составит от 250 тысяч до миллиона рублей.

Беглов рассказал, что навестил пострадавших, проходящих лечение в Мариинской больнице. В стенах учреждения находятся и гости Петербурга, получившие ранения при взрыве кафе. Они попросили передать своим близким, что с ними все в порядке. Губернатор пообещал исполнить их просьбу. Он добавил, что город окажет финансовую помощь.

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«Семье погибшего — один миллион рублей. Пострадавшие получат компенсации в размере 500 или 250 тысяч в зависимости от тяжести их состояния», — уточнил Александр Беглов.

Он поблагодарил медиков за слаженную работу и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел вечером 2 апреля. Погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), более 30 человек получили ранения. По подозрению в совершении теракта задержали девушку, которая попыталась скрыться с места преступления. В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что все спланировали украинские спецслужбы.