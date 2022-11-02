Семь жилых домов появятся в Нижегородском районе Москвы в рамках реновации | 360°

Власть 02 ноября 2022, 18:34 Семь жилых домов появятся в Нижегородском районе Москвы в рамках реновации

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Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в Нижегородском районе столицы построят семь жилых домов по программе реновации. Об этом сообщила НСН.

Пять из них уже строятся, еще два находятся на этапе проектирования.

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«Жилая площадь строящегося жилья в районе Нижегородский составляет 134,4 тыс. квадратных метров», — рассказал Загрутдинов.

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Площадь оставшихся двух объектов будет равна 34,4 тысяч квадратных метров, добавил он.