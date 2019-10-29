Российских детей защитили от изображений сексуального насилия

С 29 октября расширен перечень информации, запрещенной для распространения среди детей. В частности, речь идет об изображениях или описании сексуального насилия в радиусе 100 метров от школ и детских садов.

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О внесенных в статью 11 закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» сообщило РИА «Новости».

Например, организаторов кинопоказа или других услуг видеообслуживания обязали не допускать на мероприятия, где возможно демонстрация подобных сцен несовершеннолетних зрителей. Для этого необходимо требовать удостоверение личности.

Такие же требования узаконены при продаже, прокате или аренде, выдаче из библиотечных фондов информационной продукции, в которой может содержаться подобная информация.

Не предназначенную для детей продукцию отныне нельзя распространять ближе, чем 100 метров от границ школ, поликлиник, детских садов и других культурных и спортивных организаций, которые посещают несовершеннолетние.

Региональным властям с учетом плотности застройки с 29 октября законом разрешено сокращать минимальное расстояние до места продажи.