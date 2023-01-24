Власть 24 января 2023, 12:40 Секретарь Общественной палаты Михеева: необходимо упростить деятельность некоммерческих организаций

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Общественная палата работает над тем, чтобы снизить административные барьеры для деятельность НКО (некоммерческих организаций). Об этом «Парламентской газете» рассказала секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

По ее словам, это одна из главных задач, которая стоит в 2023 году. Потому что трудности в работе НКО начинаются уже с утверждения устава. Это связано с рядом неопределенностей. В частности, относительно количества органов управления внутри организации и советов, есть ли необходимость в проведении съездов или хватит и конференции.

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«Дело в том, что законодательство, регламентирующее их работу, по-прежнему остается во многом архаичным и полным внутренних противоречий. Например, это касается положения о создании органов управления НКО и развития их организационно-правовых форм, в котором сталкиваются одновременно нормы Гражданского кодекса, федерального закона об НКО и закона об общественных объединениях», — отметила Лидия Михеева.

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Также Общественная палата сосредоточится на разработке порядка предоставления отчетности.