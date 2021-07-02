Госдума поделилась способом сэкономить на ЖКХ

В Госдуме рассказали, как владельцы квартир смогут снизить коммунальные платежи. Для этого им нужно посещать общее собрание собственников.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская рассказала, что на собраниях жители могут самостоятельно определять размер взносов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом она сообщила агентству Ura.ru.

«Есть возможность сэкономить, но только не за счет того, чтобы в плохом состоянии жилищный фонд находился. Самим жителям это не понравится», — сказала Хованская.

Она добавила, если от жителей не будет решения, то его принимает муниципалитет.

На общем собрании жители могут определить размер тарифа на оплату управления дома, содержания общего имущества, текущий ремонт, содержание и ремонт лифтов, уборку, уход за зелеными насаждениями и другие услуги.

Ранее в Московской области стартовал пилотный проект по проведению электронных собраний собственников квартир с помощью портала госуслуг.