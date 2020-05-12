Сечин попросил у Путина поддержки

«Роснефти» во время пандемии без государственной поддержки не обойтись. Чтобы удержать объемы инвестиций на оптимальном уровне, Сечин во время встречи с Путиным попросил сохранить доступность кредитов на условиях, которые приняты сейчас Центральным банком.

«Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис», — приводит сайт Кремля слова главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Он рассказал, что в этом году «Роснефть» сократит инвестиции с 950 миллиардов рублей до 750 миллиардов из-за сложившейся ситуации, и попросил перенести налоговые платежи по геологоразведке на период, когда нефть станет дороже.

«Все-таки 200 миллиардов [рублей] сокращение капитальных затрат — это немало. Нам очень важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности», — заявил президент России Владимир Путин.

Цены на нефть рухнули в начале марта из-за пандемии коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи черного золота. 12 апреля об этом все же договорились, и нефть постепенно начала дорожать.