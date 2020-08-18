Сечин подарил Путину «лучшую в мире нефть»

Глава «Роснефти» уточнил, что у добытой на новом месторождении нефти уникальные характеристики. В частности, содержание серы составляет всего 0,2%.

«С большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западного-Иркинского месторождения. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире», — заявил Игорь Сечин.

Он уточнил, что по своим характеристикам добытое сырье намного лучше ближневосточного.

«Конечно, лучше. Она же наша», — ответил шуткой российский лидер.

Глава «Роснефти» рассказал об активной фазе геологоразведки, которую сейчас ведет компания. Кроме того, продолжается бурение на шельфе в Карском море. Также идет работа на Таймыре. Игорь Сечин заявил, что таким образом компания готовится к выходу мировой экономики из кризиса, чтобы выйти на рынки уже с новыми объемами.

Как напомнило РИА «Новости», Западно-Иркинский нефтегазовый участок расположен на севере Красноярского края. В прошлом году «Роснефть» выиграла конкурс на право его использования. Предположительно, там хранится до 200 миллиардов тонн запасов нефти.