«Сделать пиар-акцию, клоунаду»: для чего Зеленскому нужна встреча с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы показать свою значимость, сделать из этого пиар-акцию. Об этом в эфире «360» заявил политолог Юрий Светов.

«Ему (Зеленскому — прим. ред.) хочется этой встречи, чтобы показать, что он влиятельное лицо, действующий президент. Из этой встречи будет попытка сделать пиар-акцию, клоунаду», — посчитал эксперт.

По его словам, у украинской стороны появилось меньше возможностей для демаршей — заставлять российскую делегацию ждать, переносить время переговоров и так далее.

«Если послушаешь украинскую сторону, то главный предмет переговоров, цель — встреча Зеленского и Путина», — отметил Светов.

Он добавил, что украинская сторона больше говорит об этом, но не отвечает на запросы России, у которой есть четыре блока предложений.

«Я бы обратил внимание на заявление [Михаила] Подоляка, который выступает в роли спикера украинской делегации. Он говорит, что наметилось некое продвижение, „Россия поняла, что нас не сломать и мы не уступим“. Тогда о чем разговаривать?» — напомнил о заявлениях Подоляка политолог.

По его словам, они должны по-настоящему работать, а не так, как было с Минскими соглашения. пока все эти вопросы не будут обговорены, то речи о встречи двух президентов не должно идти, заключил эксперт.