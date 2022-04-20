Сделать нападение невозможным. Медведев назвал актуальные цели спецоперации

Мнения Запада относительно спецоперации России на Украине иногда противоречивы и непостоянны. Позиция РФ, наоборот, последовательна и обстоятельна. Об этом рассказал зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он заявил, что Россия не меняла задач спецоперации. РФ по-прежнему стремится спасти народ Донбасса от притеснений. Также Россия намерена предотвращать любые нападки на свою территорию. В качестве доказательства Медведев привел цитату китайского мыслителя Сун-цзы из работы «Искусство войны».

«Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на него невозможным для себя», — сказал Медведев.

Также он отметил, что людям тяжело разобраться в заявлениях западных политиков. По словам Медведева, даже просвещенному человеку сложно воспринимать новостную ленту. Ведь сначала генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хочет объявить пасхальное перемирие, а уже в следующей новости канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщает о новых поставках оружия Украине.

Предложение о прекращении огня в Донбассе на время православной Пасхи действительно прозвучало со стороны Запада. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в словах Гуттериша кроется большая опасность. Об этом написали «Известия».