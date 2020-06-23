«Сделать Конституцию более родной»: Карелин объяснил, как поправки осовременят Основной закон

Поправки позволят осовременить Конституцию и сделают ее понятной каждому. Об этом «360» рассказал депутат Госдумы Александр Карелин.

Карелин сравнил поправки с установкой обновлений на смартфон. В современном мире мы привыкли обновлять свои гаджеты, чтобы сделать их более современным.

«Мы голосуем за те поправки, которые может себе позволить сильное государство. Я говорю и о глобальных и объединяющих: сила русского языка и закреплении границ, о неприкосновенности исторической правды», — рассказал депутат.

Он отметил, что сейчас россияне активно учатся пользоваться своим избирательным правом.

«С обновлением, сохраняя основные критерии и незыбленность государственного устройства, мы делаем Конституцию более детальной. Мы должны относиться к этому эмоционально — у меня возникает чувство обоснованной гордости, когда мы говорим о тех новациях, которые сегодня предлагаем к внедрению», — рассказал Карелин.

Он добавил, что участвуя в этом, граждане вникают в детали и поддерживают расширенные нововведения, предложенные Владимиром Путиным.

По его словам, зафиксировать поправки в Конституции очень важно, чтобы сохранить русскую культуру.

Не прекращаются попытки навязать нам элементы неприемлемые, непривычные для нашего мировосприятия традиции<…> традиционные ценности не могут быть подвержены ширмованию и, тем более, пересмотру. Мы говорим о сохранении русской цивилизации. Все, что сейчас происходит, является для нас лишь испытанием, а не поводом к тому, чтобы изменились и попытались понравится небольшим, но громкоголосым группам-сотрясателей не только воздуха, но и нравственности Александр Карелин

Он отметил, что кризис, связанный с пандемией, не первый за последние 20 лет. При этом Россия, как молодое государство, сохранила принятые на себя обязательства — социальную ориентированность и поддержку граждан.

Депутат подчеркнул, что большая часть утверждений, которые вносятся в Конституцию — это часть «исконно правильных, выстраданных временем ценностей». Он также добавил, что вносимые детали были упущены в предыдущей редакции.

«Я рад, что Конституция не отменяется, а лишь делается более современной, более детальной и как следствие, понятной для большинства граждан нашей страны. Понятность и доходчивость должна воспринята и представителями рабочих, юношеством, молодежью, интеллигенцией и академической средой<...> На мой взгляд, такая детализация позволяет сделать Конституцию более понятной и более родной», — заключил Карелин.