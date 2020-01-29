«Сделано действительно немало». Путин поблагодарил правительство Медведева за хорошую работу

Президент России Владимир Путин заявил, что кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым работал в непростых условиях. Несмотря на это, правительство сделало много важных вещей для страны.

Такое заявление глава государства сделал во время встречи с членами правительства, которые ушли в отставку после 15 января.

Разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что определить цели национального развития и создать национальные проекты, которые позволят их достигнуть, было нелегко. Трудности представляла и разноплановая работа, которую правительство выполняло для развития социальной сферы и экономики страны. Путин подчеркнул, что кабинет министров сделал « действительно немало», и поблагодарил присутствующих за их работу.