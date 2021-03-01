facebook_pixel
    01 марта 2021, 03:00

    Обучение программистов по госпрограмме сделают платным

    Кирилл Фролов

    Программисты, веб-дизайнеры, диджитал-маркетологи и другие представители IT-индустрии будут оплачивать половину стоимости курсов повышения квалификации по госпрограмме «Цифровой сертификат». Об этом сообщили источники «Известий».

    Обучение программистов по госпрограмме сделают платным

    Сейчас эти курсы полностью оплачиваются из бюджета. Уже в 2021 году программа будет софинансироваться, подтвердили в Минцифры.

    В течение года по ней планируют переобучить 70 тысяч человек. В последней редакции проекта «Кадры для цифровой экономики» на программу предусматривалось 3,3 миллиарда рублей.

    Предполагается, что половину оплатит государство, а вторую — сам слушатель. Также возможен вариант, при котором после прохождения программы студенту вернут 50% стоимости.

    Такие программы позволяют повысить квалификацию в более чем 20 востребованных направлениях. Переподготовкой кадров занимаются «Университет 20.35», РАНХиГС и университет «Иннополис».

    У крупных частных компаний есть свои программы переподготовки. Сбербанк обучает сотрудников в «Сберуниверситете», у «Билайна» проводятся вебинары в «Билайн Университете». В «Ростелекоме» есть корпоративный онлайн-университет, через который проходят 80% работников.