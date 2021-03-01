Обучение программистов по госпрограмме сделают платным

Программисты, веб-дизайнеры, диджитал-маркетологи и другие представители IT-индустрии будут оплачивать половину стоимости курсов повышения квалификации по госпрограмме «Цифровой сертификат». Об этом сообщили источники «Известий».

Сейчас эти курсы полностью оплачиваются из бюджета. Уже в 2021 году программа будет софинансироваться, подтвердили в Минцифры.

В течение года по ней планируют переобучить 70 тысяч человек. В последней редакции проекта «Кадры для цифровой экономики» на программу предусматривалось 3,3 миллиарда рублей.

Предполагается, что половину оплатит государство, а вторую — сам слушатель. Также возможен вариант, при котором после прохождения программы студенту вернут 50% стоимости.

Такие программы позволяют повысить квалификацию в более чем 20 востребованных направлениях. Переподготовкой кадров занимаются «Университет 20.35», РАНХиГС и университет «Иннополис».

У крупных частных компаний есть свои программы переподготовки. Сбербанк обучает сотрудников в «Сберуниверситете», у «Билайна» проводятся вебинары в «Билайн Университете». В «Ростелекоме» есть корпоративный онлайн-университет, через который проходят 80% работников.