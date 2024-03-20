Власть 20 марта 2024, 13:50 «Сделаем все, чтобы людей поддержать». Путин поблагодарил белгородцев за мужество Путин пообещал поддержать белгородцев и жителей других приграничных регионов РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поблагодарил жителей Белгородской области и других приграничных регионов за мужество. На встрече с доверенными лицами глава государства пообещал сделать все, чтобы поддержать людей.

«Конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье», — подчеркнул российский лидер.

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Он добавил, что власти сделают для этого все от них зависящее.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют приграничные регионы России. Днем 20 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

Из-за регулярных обстрелов в ряде населенных пунктов региона, расположенных недалеко от границы, установили блокпосты. Местные власти начнут бесплатно выдавать продукты жителям из-за проблем с работой магазинов на фоне атак, сообщил RT.