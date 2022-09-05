Власть 05 сентября 2022, 16:33 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:42) Поделиться Telegram

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Viber Сдавшимся в Харьковской области бойцам ВСУ разрешили вернуться домой — СМИ РИА «Новости»: сдавшимся в Харьковской области бойцам ВСУ разрешили вернуться домой РИА «Новости»

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Украинских военных, отказавшихся воевать на стороне ВСУ и сдавшихся союзным силам, решили отпустить домой, сообщило РИА «Новости». Первыми к свои родным вернулись три контрактника.

Все военные, которые вернутся домой, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях. Им также временно запретят покидать территорию Харьковской области, отметило издание.

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Сдавшихся союзным силам отпускают при условии, что они не принимали участие в боевых действиях после 24 февраля. Также они должны проживать на неподконтрольных Украине территориях.

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Пленный украинский военный Максим Дворниченко рассказал, что иностранные наемники отбирают у бойцов ВСУ западное оружие и увозят его в неизвестном направлении. По его словам, чаще всего увозили гранатометы «Матадор» и переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.

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