В России могут обязать мигрантов из ЕАЭС сдавать биометрию

Как отмечают авторы законопроекта, невозможность идентификации мигрантов по биометрическим данным усложняет реализацию решений о нежелательности пребывания в России и неразрешении въезда в страну. Кроме того, это препятствует обнаружению лиц, которые находятся в розыске.

Речь идет о мигрантах из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в пояснительной записке к документу.

Также кабмин предложил осуществлять обязательный медицинский контроль мигрантов. Из-за неполного контроля над их состоянием здоровья и отсутствия эффективных алгоритмов действий в отношении лиц с опасными заболеваниями вероятность проникновения этих заболеваний в Россию увеличивается, считают в правительстве.

Власти Москвы одобрили идею о вакцинации от коронавируса всех водителей и курьеров «Яндекса». Эксперты отрасли считают, что предлагать прививку без ОМС нужно вообще всем трудовым мигрантам, независимо от того, работают ли они в сфере услуг. Прививка поможет обезопасить и сотрудников, и клиентов, не говоря уже о снижении риска распространения вируса. Но согласятся приезжие на это или нет — вопрос.