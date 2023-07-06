Власть 06 июля 2023, 07:55 Сданные сотрудниками Кремля декларации о доходах частично проверили Пресс-секретарь Песков: часть деклараций сотрудников администрации президента проверили РИА «Новости»

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Специалисты проверили часть поданных в 2023 году деклараций о доходах сотрудников президентской администрации. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил об этом РИА «Новости».

«Часть проверена, часть в процессе», — сказал он.

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По словам Дмитрия Пескова, управление, которое занимается проверкой сведений из деклараций, работает постоянно. В апреле он заявлял, что все чиновники вовремя отчитались о своих доходах.

С 2023 года информацию о доходах депутатов и сенаторов разрешили публиковать только в обезличенном виде, а чиновников из новых регионов России запретили совсем. Дмитрий Песков объяснил эти изменения в законодательстве спецификой спецоперации.

Мобилизованных россиян и добровольных участников боевых действий освободили от судебных и исполнительных производств, кроме дел о неуплате алиментов. Для этого солдаты должны подать заявления.