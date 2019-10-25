Сданные бутылки могут вернуться россиянам в качестве бесплатного проезда

РЭО и «РТ‐Инвест» договорились об установке фандоматов Подробнее

Россияне смогут сдавать пустые банки и бутылки в фандоматы и получать за это бонусы, которыми появится возможность оплачивать проезд. Тара же из фандоматов подлежит изъятию и отправке на переработку.

«Минтранс России совместно с Минприроды, Минпромом, Российским экологическим оператором, ФНС, Росприроднадзором, Роспотребнадзором, ОАО „РЖД“, а также субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда», — заявили в Минтрансе.

Ранее Андрей Шипелов, глава «РТ-Инвест», предлагал устанавливать фандоматы возле входов в метрополитен, в вузах и на стадионах, а также других общественных местах. Он заявил о готовности заняться установкой таких устройств и сбором пустых емкостей.

В Европе широко распространена практика фандоматов. В Чехии, Литве, Германии, Финляндии, Норвегии, как правило, используется залоговый принцип. В стоимость некоторых товаров (например, сладких газированных напитков в жестяных банках) уже заложена некоторая незначительная сумма. При опускании такой банки в фандомат, устройство выдает чек, который примут как часть оплаты во время следующей покупки.