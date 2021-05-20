Счетная палата заявила о технологической отсталости горной отрасли

В Счетной палате оценили риски, которые мешают импортозамещению дефицитных полезных ископаемых. Ведомство пришло к выводу, что большое количество сырья теряется из-за отсталости отрасли, а модернизации мешают изменения налогового законодательства.

«Именно непередовые технологии сегодня являются одним из наиболее критических рисков для дальнейшего развития отрасли», — сказано в отчете Счетной палаты.

Аудиторы считают, что технологии, используемые при проведении геологоразведки и разработке месторождений, не позволяют «обеспечить эффективную переработку, обогащение и комплексное извлечение полезных ископаемых».

В результате «технологическая отсталость горнодобывающего комплекса» ведет к существенным потерям минерального сырья, а также способствует обострению экологических проблем, сказано в документе.

Еще одной проблемой там назвали изменение порядка начисления налога на добычу полезных ископаемых.

Третьей проблемой отрасли Счетная палата считает неисполнение государственных контрактов, поскольку «госзаказ ежегодно размещается с сильным запозданием».