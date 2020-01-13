    13 января 2020, 03:52

    Счетная палата указала на недостатки нацпроектов

    Валерия Шафирко

    Аудиторы Счетной палаты сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента России Владимира Путина. Они обозначили конкретные недостатки в разработке проектов и исполнении по состоянию на 1 ноября 2019 года. Об этом сообщил РБК.

    В материале отмечается, что Счетная палата не представила отчеты за десять месяцев по пяти нацпроектам — «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Промежуточные итоги по этим национальным проектам были подготовлены в апреле, и на сегодняшний день предоставленные в них данные устарели, уточнили изданию в ведомстве.

    Вклад нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в достижение национальной цели по ускорению темпов роста ВВП выше среднемировых составляет 12%, что, по мнению аудиторов, является недостаточным.

    В нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство» (МСП) заложено серьезное несоответствие, как указали аудиторы. По их словам, одни лица получают средства, а другие — несут ответственность за достижение целей.

    Как указывает Счетная палата, достижение результатов нацпроекта «Наука» напрямую зависит от финансирования за счет внебюджетных средств, которые не гарантированы.

    В нацпроекте «Образование», как указывают аудиторы, отсутствуют задачи по сокращению неравенства между школами и преодолению образовательной неуспешности.

    Кассовое исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по всем регионам России за десять месяцев 2019 года составило 77,6%. Однако, как считают в Счетной палате, выполнение основных целей в этой сфере, обозначенных в майском указе президента, не в полной мере обеспечивается предусмотренными нацпроектом задачами.

    Счетная палата также выявила риск неисполнения и целей нацпроекта «Экология». Кассовое освоение средств было одним из самых низких по итогам прошедшего года среди всех национальных проектов.

    Из отчета Счетной палаты следует, что критических отклонений в достижении целей нацпроекта «Культура» выявлено не было. Однако не были выполнены некоторые из запланированных на 2019 год проектов: например, было профинансировано только 60 из 123 творческих проектов некоммерческих организаций, которые по плану должны были получить государственную поддержку в 2019 году.