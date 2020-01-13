Счетная палата указала на недостатки нацпроектов

В материале отмечается, что Счетная палата не представила отчеты за десять месяцев по пяти нацпроектам — «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Промежуточные итоги по этим национальным проектам были подготовлены в апреле, и на сегодняшний день предоставленные в них данные устарели, уточнили изданию в ведомстве.

Вклад нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в достижение национальной цели по ускорению темпов роста ВВП выше среднемировых составляет 12%, что, по мнению аудиторов, является недостаточным.

В нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство» (МСП) заложено серьезное несоответствие, как указали аудиторы. По их словам, одни лица получают средства, а другие — несут ответственность за достижение целей.

Как указывает Счетная палата, достижение результатов нацпроекта «Наука» напрямую зависит от финансирования за счет внебюджетных средств, которые не гарантированы.

В нацпроекте «Образование», как указывают аудиторы, отсутствуют задачи по сокращению неравенства между школами и преодолению образовательной неуспешности.

Кассовое исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по всем регионам России за десять месяцев 2019 года составило 77,6%. Однако, как считают в Счетной палате, выполнение основных целей в этой сфере, обозначенных в майском указе президента, не в полной мере обеспечивается предусмотренными нацпроектом задачами.

Счетная палата также выявила риск неисполнения и целей нацпроекта «Экология». Кассовое освоение средств было одним из самых низких по итогам прошедшего года среди всех национальных проектов.

Из отчета Счетной палаты следует, что критических отклонений в достижении целей нацпроекта «Культура» выявлено не было. Однако не были выполнены некоторые из запланированных на 2019 год проектов: например, было профинансировано только 60 из 123 творческих проектов некоммерческих организаций, которые по плану должны были получить государственную поддержку в 2019 году.