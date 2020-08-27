Счетная палата рассказала о проблеме с пересчетом числа фирм с госучастием

Достоверных данных о количестве компаний с государственным участием в России нет. Об этом заявила Счетная палата. Она отметила, что данные ФНС, Росстата и Росимущества на этот счет расходятся.

Счетная палата уточнила, что нет точной информации о количестве акционерных обществ (АО) и федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), подконтрольных государству.

По данным Росимущества, в РФ работают 1025 АО и 626 ФГУП, по данным Росстата — 1059 АО и 760 ФГУП, ФНС насчитала 218 АО и 792 ФГУП.

Минэкономразвития России в отчеты для российского правительства включает сведения лишь о десяти крупнейших АО. Это только 1% от общего количества.

«В результате более 90% АО находятся в „серой зоне“ и их деятельность никак не анализируется. При этом выборочный анализ материалов по этим АО показал, что многие из них нестабильны или имеют отрицательную динамику», — сказано на сайте Счетной палаты.

Аудитор ведомства Андрей Батуркин отметил, что государство работает над уменьшением числа компаний с госучастием в экономике. Однако этот процесс идет медленно. Только комплексный анализ данной сферы поможет понять причины происходящего, «дать ответ на вопрос — какие конкретные шаги нужно сделать, чтобы достичь поставленных целей».

Ранее Счетная палата сообщила о нарушениях при начислении пенсий.