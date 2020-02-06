Счетная палата рассказала, как работало правительство РФ последние годы

Счетная палата раскритиковала сложившуюся схему работы в правительстве. За последние три года министерства не смогли до конца довести планы по нацпроектам.

Такие выводы представлены в отчете СП о «Стратегическом аудите формирования и достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство России». Об этом сообщила газета «Известия».

Оказалось, что каждая пятая задача была провалена. При это в документации произошла путаница. Цели госпрограмм лишь на 26% были отражены в задачах ведомств.

«Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировало РИА «Новости».

Судя по отчету Счетной палаты, одна из важных проблем — плохая осведомленность членов правительства о реализации федеральных проектов. Недостаточное влияние на министерства оказывали и вице-премьеры. Аудиторы заметили, что система стратегического планирования в правительстве неэффективна и плохо устроена.

«В этом состоянии она не способствует достижению национальных целей и требует совершенствования», — подчеркнули эксперты.

Счетная палата делала свой отчет десять месяцев — с 5 февраля по 10 декабря 2019 года. Специалисты исследовали работу правительства с 2017 по 2018 год и в первые девять месяцев 2019 года.

В январе 2020 года правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин. Он частично обновил состав правительства. После своего назначения Мишустин сделал несколько важных поручений. Среди них — требование обеспечить поставки незарегистрированных лекарств в Россию.