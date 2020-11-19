Счетная палата оценила недострой в России в 5 трлн рублей

По итогам прошлого года количество недостроенных объектов, возводимых за счет федеральных ведомств, увеличилось на 13% по сравнению с 2018 годом — до 14,5 тысячи. Всего государство выделило на них более 2,1 триллиона рублей.

Недострой, возводимый за счет региональных бюджетов, вырос на 2,6% — до 60,1 тысячи. В него вложили 2,9 триллиона. Таким образом, из федерального и регионального бюджетов было выделено совокупно более пяти триллионов рублей.

В Счетной палате считают, что число недостроенных объектов растет из-за пробелов в законодательстве. Там отсутствует понятие незавершенного строительства.

В ведомстве называют недострой «маркером качества управления государственной системы на всех уровнях, ее отношения к нуждам граждан нашей страны».

Александр Дерюгин из РАНХиГС, напротив, полагает, что к проблеме замороженных бюджетных строек привело слишком жесткое регулирование.

«Начинают строить объекты, которые нужны для выполнения федеральных плановых показателей, но не удовлетворяют ни здравому смыслу, ни потребностям населения», — заявил он «Известиям».