Счетная палата обучит чиновников русскому языку

Счетная палата разработала для чиновников курс по изучению русского языка с рекомендациями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Главными целями курса являются развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов. Курс основан на примерах из материалов Счетной палаты, он будет полезен всем чиновникам, которые работают с официальными документами.

«Главная цель обучающего курса — развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Услуги по созданию обучающих материалов и проведению консультаций для сотрудников Счетной палаты были оказаны в рамках государственного контракта. Его стоимость составила 1 375 000 рублей.

Изначально курс был размещен в 2021 году на внутренней обучающей платформе СП РФ. В связи с большим интересом к нему было принято решение об открытии его в свободном доступе.

Обучение состоит из трех блоков: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста», «Визуальный контент». Каждая тема включает цикл видеоуроков и презентаций к ним. Всего в курсе 24 видео, а общая длительность обучения — четыре часа.

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