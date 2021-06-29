Минстрой прокомментировал проблему с ценообразованием на стройках

Счетная палата (СП) проверила, как идет реформа системы ценообразования в строительстве, которую проводит Минстрой. По первоначальному плану Министерство должно было перейти с базисно-индексной на ресурсную модель определения строительных смет к 2022 году. Позднее основной целью стал переход на ресурсно-индексную модель, сообщила пресс-служба СП.

Проверка выявила недостатки в работе единой платформы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Информацию о ценах на строительные ресурсы представили лишь 32% включенных в перечень юридических лиц.

Кроме того, в системе есть данные о стоимости только по 13% позициям классификатора строительных ресурсов, сообщил аудитор.

Счетная палата увидела проблему в увеличении себестоимости строительства. Это грозит ростом числа обманутых дольщиков и рисками остановки строек по нацпроектам, считают в СП.

В Минстрое заявили, что повышение квалификации и увеличение числа специалистов по ценообразованию станут одной из мер, которая позволит решить проблему с ростом строительных затрат.