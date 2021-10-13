Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с министром юстиции Саудовской Аравии

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел встречу с министром юстиции Саудовской Аравии Валидом Бен Мухаммедом Аль-Самаани. Стороны обсудили варианты сотрудничества.

Российско-саудовские отношения, по словам Краснова, находятся на подъеме и направлены на укрепление мира и безопасности. Это стало возможно благодаря усилиям руководителей обоих государств.

В Генпрокуратуре приветствуют любые формы сотрудничества. Глава ведомства указал на роль, которую министерство юстиции Саудовской Аравии сыграло в программе социально-экономических преобразований «Видение 2030». Она в том числе предусматривает преобразования в судебной и правоохранительной системах. Инициатором программы стал наследный принц Мохаммад Бин Сальман.

Игорь Краснов обратил внимание иностранных коллег на возможные точки соприкосновения. Он выразил надежду на то, что состоявшаяся встреча станет импульсом к продуктивному сотрудничеству ведомств обеих стран, включая обмен опытом и лучшими практиками.

«Только координируя наши совместные действия, мы можем эффективно бороться с транснациональной преступностью. Тем более в настоящее время в своей надзорной практике мы начинаем использовать элементы искусственного интеллекта», — сказал генеральный прокурор.

Особый интерес, по его словам, представляет опыт в сфере электронного документооборота, развития законодательства об использовании криптовалют, о противодействии киберпреступности, защите семьи и прав несовершеннолетних, в том числе от домашнего насилия. Российская сторона при этом готова поддерживать инициативы коллег из Саудовской Аравии.

Представителя министерства юстиции Саудовской Аравии Краснов предложил включить в состав делегации, которая будет знакомиться с программами обучения иностранных прокуроров в Университете прокуратуры Российской Федерации.

Глава российского надзорного ведомства также пригласил коллег в Москву на торжества по случаю 300-летия российской прокуратуры в качестве почетных гостей.