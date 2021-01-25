Сатановский раскритиковал призыв Франции ввести антироссийские санкции

«Притом, что вечно всем недовольная, бушующая Франция — последняя страна Европы, которая вообще кому-то что-то может указывать и за что-то против кого-то вводить санкции», — заметил Сатановский.

По его мнению, у французской стороны нет ни малейшего основания для подобных призывов, учитывая, что ее история наполнена бунтами, революциями, агрессией и жестокостью против кого-угодно.

«То есть понятно, что она высказываться насчет кого и чего угодно привыкла и просто не понимает, как ее мнение может быть проигнорировано», — добавил политолог.