Сатановский ответил дипломату, который сравнил русских с животными

Евгений Сатановский прокомментировал заявление дипломата Исфандияра Вагабзаде, который сравнил русских с животными. В беседе с «Царьградом» политик заявил: «Его ж били-то мало, правда?».

Экс-посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде сравнил русскую нацию с животными. Политик Владимир Жириновский призвал возбудить дело против Вагабзаде. Он заявил, что напишет письмо президенту Азербайджана. В Министерстве иностранных дел Азербайджана отметили, что дипломат уже не работает в ведомстве последние пять лет.

Политолог Евгений Сатановский отметил, что Россия должна сдержанно отвечать на выпадки политика.

«В конце концов, каждый, смотрясь в зеркало, видит себя. Видимо, этот человек обратил внимание на то, кем является, и решил обозвать таковыми всех, кто ему не нравится. Это нормально, стандартная тема», — заявил политолог.