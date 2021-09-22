Сатановский объяснил отказ президента Турции признать Крым частью России

Востоковед Евгений Сатановский прокомментировал непризнание президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом суверенитета России над Крымом. Политолога процитировало ИА НСН.

«Хорошие отношения с Путиным вовсе не означают, что Эрдоган не считает, что Крым — его. Причем прям-таки его лично. Мало ли, с кем хорошие отношения! Крым с точки зрения Турции — это Турция», — заметил Сатановский.

Он обратил внимание на то, что последние десятилетия Турция делает последовательные шаги для закрепления на постсоветском пространстве и внутри РФ. Сатановский напомнил о призыве первого президента Турции Кемаля Ататюрка ждать распада СССР.

«И вот он распался. Начиная с 1990-х годов Турция делает все возможное, чтобы закрепиться и на постсоветском пространстве, и внутри России с точки зрения устраивания новых таманских портов», — добавил специалист.