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    22 сентября 2021, 19:03

    Сатановский объяснил отказ президента Турции признать Крым частью России

    Артур Блянихов

    Востоковед Евгений Сатановский прокомментировал непризнание президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом суверенитета России над Крымом. Политолога процитировало ИА НСН.

    «Хорошие отношения с Путиным вовсе не означают, что Эрдоган не считает, что Крым — его. Причем прям-таки его лично. Мало ли, с кем хорошие отношения! Крым с точки зрения Турции — это Турция», — заметил Сатановский.

    Он обратил внимание на то, что последние десятилетия Турция делает последовательные шаги для закрепления на постсоветском пространстве и внутри РФ. Сатановский напомнил о призыве первого президента Турции Кемаля Ататюрка ждать распада СССР.

    «И вот он распался. Начиная с 1990-х годов Турция делает все возможное, чтобы закрепиться и на постсоветском пространстве, и внутри России с точки зрения устраивания новых таманских портов», — добавил специалист.