Сатановский объяснил отказ Хафтара от перемирия

По словам Сатановского, Ливия — это регион, где каждый сам себе режиссер и там никто не может ни на кого влиять, поскольку в стране царит анархия. Специалист выразил уверенность, что даже в случае подписания мирного договора никто его не будет выполнять, так как ливийцы недоговороспособны.

«Там можно кого-то прикончить, захватив, можно обмануть, можно изгнать. <…> Это чисто европейская глупость, что можно всех со всеми примирить, найти баланс», — резюмировал президент Института Ближнего Востока.