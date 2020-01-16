Саркози: для развития Европе нужна Россия
Такое заявление бывший лидер Франции сделал во время своего выступления на сессии Гайдаровского форума в Москве.
Россия простирается от Европы к Азии, но Европе Россия нужна, а России нужна Европа. Наша судьба взаимосвязана. Те, кто этого не понимает, те вообще ничего не понимают в географии и историиНиколя Саркози.
Похожей позиции придерживается и нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон. Он неоднократно говорил, что Европа не сможет гармонично развиваться без России. Президент страны считает, что Евросоюз должен построить новые отношения с РФ — это позволит обеспечить безопасность и стабильность на территории Европейского континента.
Ежегодный Гайдаровский форум проходит в Москве 15–16 января. Мероприятие проводится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.