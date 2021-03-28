Сардана Авксентьева назвала имя нового главы Якутска

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала имя нового главы города. Им оказался член ее команды Евгений Григорьев. Ее слова подтверждают данные exit poll.

Об этом Авксентьева написала в своем Instagram.

«В результате острых, конкурентных выборов одержал победу член моей команды Евгений Григорьев. Он оправдает доверие горожан. Все начатое нами будет продолжено. Якутск снова показал всем, что он свободен от клише и штампов. Ведь все решает человек!» — написала она.

Григорьев — кандидат от «Единой России». На выходе из избирательных участков в Якутске молодежная общественная организация «Клуб молодых избирателей при Центральной избирательной комиссии РС (Я)». Согласно данным exit poll, за него проголосовал 51% избирателей.

На втором месте оказался представитель «Справедливой России» Виталий Обедин, который набрал 34% голосов. Савва Михайлов из КПРФ получил поддержку 11,7% избирателей. Иван Комаров от партии «Гражданская платформа», Айал Прокопьев от «Родины» и Евгений Рябченко из ЛДПР набрали около 1,5% голосов избирателей.

Об отставке с поста главы Якутска Сардана Авксентьева заявила в январе 2021 года, напомнил Nation News. Она уточнила, что приняла такое решение из-за состояния здоровья. 14 января в Госдуме приняли ее отставку — врио главы города назначили ее первого заместителя Евгения Григорьева.