«Жили как-то, не скулили»: саратовскую чиновницу отстранили за комментарий о семьях с детьми

Чиновницу наказали за грубое высказывание в Сети. Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности.

Девушка прокомментировала в социальной сети «ВКонтакте» пост об оказании помощи семьям с детьми, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Чиновница через профиль Лидии Прозоровой написала, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили». По ее словам, «лучше бы пенсионерам помогли». На странице аккаунта были размещены фотографии Бузовчук.

«Была проведена проверка в связи с опубликованным комментарием, принято решение об отстранении Бузовчук от должности», — отметил источник агентства.

Ранее сообщалось, что депутаты обсудят поправки в КоАП, которые предусматривают наказание штрафом хамящих чиновников. Согласно проекту, представителям власти придется заплатить от 50 до 150 тысяч рублей за оскорбление граждан. По словам инициаторов поправок, это научит чиновников «ценить каждое слово».