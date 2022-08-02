Володин приехал к участникам спецоперации в госпиталь Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин побывал в военном госпитале в поселке Шиханы-2 Саратовской области. Там он встретился с участниками спецоперации.

«Председатель Государственной думы и врио губернатора региона Роман Бусаргин встретились с военнослужащими — участниками специальной военной операции на территории Украины, находящимися на лечении и реабилитации», — сказано в Telegram-канале нижней палаты парламента РФ.

Володин пожелал военным скорейшего выздоровления, а также поздравил их с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ).

День ВДВ ежегодно празднуют 2 августа в России. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что при выполнении спецоперации десантники действуют умело и решительно.

«При решении сложных задач неизменно оно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И, конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», — сказал Путин.

Также бойцов поздравил и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что «крылатая пехота» была и остается гарантом безопасности России.