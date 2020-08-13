Саратовского депутата оштрафовали на 800 рублей за мат на заседании
Заседание, на котором Чернышевский выругался, прошло в июне. Видео заседания в свой YouTube-канал выложил депутат КПРФ Николай Бондаренко. Все началось с того, что коммунисты предложили объявить 28 октября Днем саратовского авиастроителя. А позже обвинили депутатов «Единой России» в развале Саратовского авиазавода. В этот момент Дмитрий Чернышевский поддался на провокацию и ответил на обвинения матерными высказываниями.
Сам Чернышевский заявил, что такое поведение недопустимо. Но когда Саратовский суд признал депутата виновным — вину не признал, так как не считает это правонарушением, об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Волжского районного суда. Ссылаясь на статью 51 Конституции РФ, Чернышевский оставил наказание на усмотрение судьи.