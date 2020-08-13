Саратовского депутата оштрафовали на 800 рублей за мат на заседании

Зампреда комитета по культуре областной думы Дмитрия Чернышевского суд оштрафовал на 800 рублей, за то что тот нецензурно высказался на заседании. Депутат считает, что правонарушения не совершал.

Заседание, на котором Чернышевский выругался, прошло в июне. Видео заседания в свой YouTube-канал выложил депутат КПРФ Николай Бондаренко. Все началось с того, что коммунисты предложили объявить 28 октября Днем саратовского авиастроителя. А позже обвинили депутатов «Единой России» в развале Саратовского авиазавода. В этот момент Дмитрий Чернышевский поддался на провокацию и ответил на обвинения матерными высказываниями.

Сам Чернышевский заявил, что такое поведение недопустимо. Но когда Саратовский суд признал депутата виновным — вину не признал, так как не считает это правонарушением, об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Волжского районного суда. Ссылаясь на статью 51 Конституции РФ, Чернышевский оставил наказание на усмотрение судьи.