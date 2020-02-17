Саратовский омбудсмен ответила на шквал критики из-за слов о влиянии аниме и Nirvana на молодежь

Саратовской омбудсмен Татьяна Загородняя ответила на шквал критики из-за слов о влиянии аниме и группы Nirvana на молодежь. Она считает, что ее слова были вырваны из контекста и удивлена реакцией общественности.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Загородняя подчеркнула, что не ожидала такого шквала критики.

«Я понимала наверное, что из контекста вырвут и скажут, что только аниме, только Nirvana или только волосы нетрадиционного цвета [влияют на молодежь]», - рассказала омбудсмен.

Она добавила, что видео в стиле аниме бывают разные: одно со сценами насилия и с «жестким наркоманским подтекстом», а другое получило «Оскар», поэтому нельзя «под общую гребенку грести все аниме».

Ранее 14 февраля Татьяна Загородняя выступила с докладом перед депутатами КПРФ. Саратовский омбудсмен показала часть своего отчета за 2019 год, посвященную «защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По ее мнению, вредят развитию, например, группы в соцсетях, культ Курта Кобейна и крашеные волосы.