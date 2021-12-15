Саратовский депутат сравнил оппонентов по фракции с навозными мухами

Член Саратовской областной думы, депутат от «Единой России» Юлия Литневская устроила своим оппонентам-коммунистам «минутку поэзии» в рамках заседании парламента. Она посвятила им стихотворение Валентина Гафта «Муха Москвы», пожелав перестать быть «мухами» и стать «пчелами».

«Какой бы вопрос ни обсуждался, наша левая фракция переходила на крики. За четыре года это порядком подутомило… А то бутербродик нам оставьте, а мы вас критиковать будем, ни за что не отвечая, и, сидя на думских трибунах, пальцем не пошевелим, чтобы что-то стало меняться к лучшему!» — объяснила она свои действия изданию «Подъем».

Во время этого заседания глава Саратовской облдумы также раскритиковал коммунистов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рекомендовать работодателям проводить в коллективах лекции о пользе вакцинации. По его мнению, лекции на рабочих местах могли бы развенчать мифы и страхи, связанные с вакцинацией. Обращение с таким предложением Милонов направил на имя министра труда Антона Котякова.