Саратов по площади станет больше Санкт-Петербурга

Площадь Саратова увеличится в пять раз — до 2100 квадратных километров. С 1 января 2022 года пригороды войдут в состав города. В итоге город, где живут примерно 900 тысяч человек, станет вторым по величине после Москвы, написала «Российская газета».

В администрации Саратова объяснили, что расширение границ города необходимо для его развития. Муниципалитет получит преимущества при участии в госпрограммах, а у жителей окрестностей появится больше рабочих мест и улучшится уровень жизни.

«Границы между Саратовом и пригородом стерты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане — в областной центр на работу, учебу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура», — так прокомментировал изменения мэр города Михаил Исаев.

Однако не все жители сел захотели становиться горожанами, испугавшись последующих изменений. Но их уверили в том, что льготы они не потеряют, а от присоединения к городу только выиграют.

Председатель областного отделения Союза архитекторов России, бывший главный архитектор Саратова Владимир Вирич поделился еще более глобальными планами. В дальнейшем планируется Саратовская агломерация, которая присоединит к Саратову ряд соседних территорий.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС отметил, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому в скором времени многие города ожидает подобная участь. Поселения в будущем планируют ликвидировать как форму муниципального образования, что приведет к приращению их к крупным городам.