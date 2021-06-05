«Сапоги всмятку». Путин посчитал мысль об использовании «Спутника V» для политического давления бредом

Россия не использует вакцины против коронавируса для политического давления. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он расценил подобную мысль как бред.

«Это чушь полная! Это просто бред, сапоги всмятку! По-другому и сказать не могу», — заявил глава государства.

Такую версию распространяют люди, далекие от политики, уверен Путин.

«Бытует мнение, что это по политическим соображениям формулируются обвинения в адрес России. Я думаю, что такие обвинения выдвигаются ради конкурентной борьбы», — объяснил российский лидер.

Рынок вакцин оценивается в 100 миллиардов долларов в год. Однако президент полагает, что на самом деле сумма еще выше.

Ранее Путин пообещал создать в России все необходимые условия для вакцинации иностранцев от коронавируса на ее территории. РФ имеет все возможности для наращивания выпуска медицинских препаратов. Также на ПМЭФ президент заявил, что глобальная экономика возвращается к нормальной жизни. Рынок труда приближаются к докризисному уровню.