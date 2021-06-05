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    05 июня 2021, 10:23

    «Сапоги всмятку». Путин посчитал мысль об использовании «Спутника V» для политического давления бредом

    Алена Макаренко

    Россия не использует вакцины против коронавируса для политического давления. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    Он расценил подобную мысль как бред.

    «Это чушь полная! Это просто бред, сапоги всмятку! По-другому и сказать не могу», — заявил глава государства.

    Такую версию распространяют люди, далекие от политики, уверен Путин.

    «Бытует мнение, что это по политическим соображениям формулируются обвинения в адрес России. Я думаю, что такие обвинения выдвигаются ради конкурентной борьбы», — объяснил российский лидер.

    Рынок вакцин оценивается в 100 миллиардов долларов в год. Однако президент полагает, что на самом деле сумма еще выше.

    Ранее Путин пообещал создать в России все необходимые условия для вакцинации иностранцев от коронавируса на ее территории. РФ имеет все возможности для наращивания выпуска медицинских препаратов. Также на ПМЭФ президент заявил, что глобальная экономика возвращается к нормальной жизни. Рынок труда приближаются к докризисному уровню.