Американские власти настолько зациклены на санкциях, что не могут осознать провальность своей стратегии. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов.

«Зацикленность на рестрикциях не позволяет Вашингтону осознать, что выбранная стратегия потерпела неудачу. Очевидно, что попытки „удушить, разорвать в клочья“ наше хозяйство провалились», — привела слова Антонова пресс-служба посольства.

Как отметил дипломат, США добились лишь дополнительной дестабилизации мировой экономики. Причем после пандемии коронавируса она все еще переживает не лучшие свои времена.

«Другим результатом хаотичного распространения Вашингтоном бессмысленных ограничений стали огромные издержки для бизнеса и простых граждан. Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять рутинные операции», — заявил Антонов.

Посол подчеркнул, что от санкционного давления страдают и нормальные торгово-экономические отношения. При этом ограничительные меры рикошетом бьют по инициаторам этого санкционного безумия.