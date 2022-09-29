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Спортивные санкции против России противоречат принципу «спорт вне политики» — Путин

Путин: санкционная агрессия против атлетов России противоречит главному принципу спорта

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Санкционная агрессия против российских атлетов противоречит принципу «спорт вне политики». Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина к международному форуму «Россия — спортивная держава».

Глава государства обратил внимание, что развязанные против РФ санкции затронули многие сферы, в том числе и спорт высших достижений.

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«Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется», — отметил президент, которого процитировал ТАСС.

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По его словам, такая ситуация противоречит главным ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип «спорт вне политики».

Путин обратил внимание, что Россия, несмотря на спортивные санкции, всегда будет чтить идеалы олимпизма и проводить открытые для представителей разных стран соревнования.

Спортсмены

Владимир Путин

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