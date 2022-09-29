Власть 29 сентября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Спортивные санкции против России противоречат принципу «спорт вне политики» — Путин Путин: санкционная агрессия против атлетов России противоречит главному принципу спорта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Санкционная агрессия против российских атлетов противоречит принципу «спорт вне политики». Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина к международному форуму «Россия — спортивная держава».

Глава государства обратил внимание, что развязанные против РФ санкции затронули многие сферы, в том числе и спорт высших достижений.

Реклама

«Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется», — отметил президент, которого процитировал ТАСС.

Реклама

По его словам, такая ситуация противоречит главным ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип «спорт вне политики».

Путин обратил внимание, что Россия, несмотря на спортивные санкции, всегда будет чтить идеалы олимпизма и проводить открытые для представителей разных стран соревнования.

0 0 0 0 0 0