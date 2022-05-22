Антироссийские западные санкции создают новые возможности для стран Азии на импортном и экспортном рынке России. Об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который принимает участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.

«Во всех таких ситуациях, с одной стороны это проблема, с другой — это возможности, в том числе и для тайской экономики, прийти на российский рынок и заполнить те ниши, которые образовались», — заявил Решетников.

Для российских компаний это возможность найти новые рынки сбыта, отметил министр. Это касается топливно-энергетических ресурсов, нефти, газа, удобрений, продовольственных и других товаров.

Решетников напомнил, что Россия давно живет в условиях санкций и с 2014 года использует внешнее давление для укрепления собственной экономики. В стране использовали санкции для диверсификации экспорта.

Для успешного разворота внешнеэкономической деятельности в сторону Азии России нужно по-новому построить логистику. Существующие логистические цепочки не удовлетворяют текущие потребности, пояснил Решетников на форуме.