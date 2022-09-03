Власть 03 сентября 2022, 10:34 Поделиться Telegram

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Viber Неэффективность антироссийских санкций удивила Запад Сенатор Пушков: санкции удивили Запад, а не Россию РИА «Новости»

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Антироссийские санкции не нанесли вреда российской экономике, а их последствия больше всего удивили Запад. Иностранные государства еще не до конца осознали, как именно аукнутся введенные ими ограничения.

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что последствия направленных против России мер станут ощутимы довольно скоро.

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«Более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как еще в 2014-м году мечтал Обама», — подчеркнул он.

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Пушков обратил внимание, что за рубежом думают исключительно об экономической войне, но не о том, что «сами будут ее жертвами».

По мнению сенатора, Запад еще не до конца осознал долгосрочные последствия от антироссийских санкций. Более очевидными они будут, как только Россия откажется от поставок нефти и газа странам после введения потолка на цену, написали «Известия».

Свою позицию Пушков привел в ответ на утверждение канцлера Германии Олафа Шольца. Немецкий политик высказал мнение, что ограничительные меры удивили российское руководство.

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