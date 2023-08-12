Власть 12 августа 2023, 02:47 Санкции США против РФ подтвердили ненадежность американоцентричной финансовой системы Антонов: новые санкции против РФ показывают ненадежность финансовой системы США Pixabay

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Новые западные санкции против Росси продемонстрировали миру ненадежность американоцентричной финансовой системы, США не смогли обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет. Так посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал в Telegram-канале очередной пакет антироссийских рестрикций.

Дипломат отметил, что все атаки Запада в экономической сфере купируются, и это позволяет россиянам «с уверенностью смотреть в будущее».

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«Тем временем государства за пределами пресловутого „золотого миллиарда“ лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы», — подчеркнул Антонов.

Новые санкции — это попытка Вашингтона сгладить критику о «провальности ограничительной политики» властей США. В Америке даже заядлые русофобы поняли, что санкции не обрушили российскую экономику и не подорвали технологический суверенитет РФ, отметил посол. Этот факт подтвердили Всемирный банк и МВФ.

Соединенные Штаты дополнили санкционный список четырьмя российскими бизнесменами, в него попали Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Рестрикции также распространили на Российский союз промышленников и предпринимателей.