Введение санкций против России со стороны США будет означать прекращение отношений, и власти Штатов это осознают. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналистам радиостанций.

«Американцам сказано было в том числе, в контактах президентов, что тот пакет, о котором сейчас упоминается, который сопровождается полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений», — процитировало главу МИД РИА «Новости».

По словам Лаврова, западные партнеры должны все хорошо понимать и знать, что это в том числе не в их интересах.

Западные страны готовят различные пакеты санкций из-за якобы возможного нападения на Украину. Они предупреждают об их введении, делая официальные заявления журналистам. В частности, США грозились остановить запуск газопровода «Северный поток — 2», а Великобритания и Евросоюз начали готовиться к возможному ограничению работы тех газовых компаний, которые инвестируют в российские предприятия.