Европа достаточно заинтересована в российском газе, поскольку американские проекты по производству сжиженного газа становятся убыточными в условиях пандемии коронавируса. Этим Клинцевич объяснил отсутствие страха перед ограничениями.

«Оттянут — да, навредят — да, приведут к убыткам — да, пострадают и Россия, и Европа — да. Но результат все равно будет один и тот же: „Северному потоку - 2“ быть», — не сомневается он.

По его мнению, страны — члены Европейского союза присоединятся к санкциям. Однако их ограничения проявятся только на словах, поскольку они же сами являются главными потенциальными потребителями газа.

«К сожалению, я думаю, что ЕС присоединится, но нормальный бизнес, который есть в Европе — в силу того, что необходимость в „Северном потоке 2“ очень большая, — будет их игнорировать», — добавил Клинцевич.

Очередные ограничительные меры против строительства газопровода «Северный поток 2» вошли в проект оборонного бюджета США на 2021 год. Под санкции попадут организации, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода.