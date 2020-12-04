facebook_pixel
    04 декабря 2020, 17:19

    Санкции США оттянут строительство «Северного потока — 2» — Клинцевич

    Алена Макаренко

    Очередной пакет антироссийских санкций со стороны США перенесет запуск газопровода «Северный поток — 2», но строительство все равно продолжится. Такое мнение озвучил эск — сенатор Франц Клинцевич, сообщил «Ридус».
    Санкции США оттянут строительство «Северного потока — 2» — Клинцевич

    Европа достаточно заинтересована в российском газе, поскольку американские проекты по производству сжиженного газа становятся убыточными в условиях пандемии коронавируса. Этим Клинцевич объяснил отсутствие страха перед ограничениями.

    «Оттянут — да, навредят — да, приведут к убыткам — да, пострадают и Россия, и Европа — да. Но результат все равно будет один и тот же: „Северному потоку - 2“ быть», — не сомневается он.

    По его мнению, страны — члены Европейского союза присоединятся к санкциям. Однако их ограничения проявятся только на словах, поскольку они же сами являются главными потенциальными потребителями газа.

    «К сожалению, я думаю, что ЕС присоединится, но нормальный бизнес, который есть в Европе — в силу того, что необходимость в „Северном потоке 2“ очень большая, — будет их игнорировать», — добавил Клинцевич.

    Очередные ограничительные меры против строительства газопровода «Северный поток 2» вошли в проект оборонного бюджета США на 2021 год. Под санкции попадут организации, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода.