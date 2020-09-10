Санкции против России из-за Украины взяли ЕС в плен стереотипов

«Европейцы остаются в плену стереотипов: они вырабатывают какое-то решение и не могут от него отказаться… Конечно же, если Европа желает нормальной атмосферы, нормальных взаимоотношений с Россией, Белоруссией, Украиной, то они должны вести более честный диалог», — заявил Цеков.

Ограничительные меры никак не влияют на восстановление территориальной целостности Украины. Причем сенатор напомнил, что санкции имеют обратный эффект — наносят вред экономике Европы.

«На самом деле от санкций теряют сама Европа, европейское сообщество. Действует принцип двойных стандартов. Как показали санкции на протяжении шести лет, они наносят не меньший а, возможно, больший урон самой Европе», — добавил Цеков.

Ранее в ЕС продлили до 15 сентября 2021 года санкции в отношении лиц и организаций, которые «продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».