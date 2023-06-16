16 июня 2023, 17:18
Санкции не помешали развитию России — Путин
Путин: те, кто искусственно вводит санкции против России, в первую очередь страдают сами
Санкции не мешают развитию России. От них в первую очередь страдают те, кто пытается ввести искусственные ограничения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, все попытки ввести искусственные ограничения приводят к тому, что от них страдают сами зачинщики этих ограничений.
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«Нас это не может радовать, но это не приводит и не приведет к наступлению таких обстоятельств, которые мешают нашему развитию», — заверил глава государства.
На ПМЭФ — 2023 он сообщил, что инфляция в России приблизилась к историческому минимуму и составила 2,9%. Этот показатель в разы ниже, чем во многих странах Запада. А в прошлом году из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона жителей России. Сам уровень бедности, как уточнил российский лидер, оказался ниже двузначной отметки.
Санкции
Запад
Владимир Путин
ПМЭФ-2023
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