Власть 18 июля 2023, 16:07 Санкции не подорвали финансирование специальной военной операции Премьер-министр Мишустин заявил об отсутствии влияния санкций на финансирование СВО РИА «Новости»

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Введение санкций против экономики России не сказалось на финансирование нужд специальной военной операции. Средства поступают постоянно и в полном объеме. Как сообщила пресс-служба правительства, об этом на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что речь идет как о поддержке оборонно-промышленного комплекса, так и об обеспечении военнослужащих всем необходимым.

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Глава правительства заметил, что предприятиям необходимо нужно внимательно следить за расходованием средств по государственному заказу и использовать их максимально эффективно.

«Федеральным казначейством были организованы проверки использования бюджетных ресурсов на мероприятия по проведению специальной военной операции. По их итогам общая сумма снижения цены контрактов превысила 10 миллиардов рублей», — заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что социальные и дополнительные выплаты участникам специальной военной операции, а также их семьям должны поступать своевременно.

«Важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до наших защитников», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр обратил внимание, что за последний год российские оборонные предприятия существенно увеличили выпуск своей продукции с учетом накопленного опыта в ходе спецоперации. Самыми востребованными, кроме военной техники, оказались навигационное оборудование, средства связи и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в конце июня Минобороны получило очередную партию самолетов Су-35С. Работа над следующими машинами уже началась. Также авиастроители планируют увеличить объем поставок истребителей пятого поколения.