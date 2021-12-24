Санкции, введенные США, не смогли воспрепятствовать развитию Крыма. Так сказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Санкции Запада — это их фишка, на которую они поставили и занимаются этой ерундой. Но самое главное, что их санкции не смогли остановить развитие Крыма. Да, есть, конечно, проблемы, сложности, но Крым живет, Крым развивается и плевать он хотел на санкции», — заявил Фикс РИА «Новости».

Он объяснил, что страны Запада демонстрируют двойные стандарты, пытаясь показать себя демократами, но не признают реальное желание крымчан в 2014 году.

Фикс отметил, что Крым на санкции не обращает никакого внимания, потому что у республики есть другие задачи — например, улучшать жизнь крымчан, и Россия в этом только помогает.

На пресс-конференции, которая прошла 23 декабря, Владимир Путин сказал, что западным странам интересы крымчан далеки, равно как и Россия и демократия — они занимаются решением своих геополитических вопросов.